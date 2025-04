‘E non finisce qui’, avrebbe commentato il compianto Corrado Mantoni. Perché le rimozioni – e relative sanzioni – sono poi proseguite per le vie del centro, come da ordinanze – due – emesse nei giorni scorsi dal dirigente comunale Federico Nannurelli. E proprio una di queste vietava il parcheggio nel piazzale ‘ex scalo merci’ adiacente la stazione ferroviaria di Terni per consentire l’organizzazione e la partenza – è il luogo del raduno – dei Carri di Maggio. Fra la mattinata e il primo pomeriggio di mercoledì, lì sono stati ben trenta i veicoli portati via dai carri attrezzi, su disposizione della polizia Locale di Terni. E in effetti i cartelli c’erano, le comunicazioni sono state fatte, ai cittadini – forse – non resta solo che farsene una ragione.

