Quando la giornata è storta, c’è poco da fare. I fatti sono accaduti mercoledì nella zona di San Venanzo (Terni). Un’autovettura Lancia Y è finita fuori strada, fortunatamente senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Cose che capitano e per recuperare il veicolo, fermato nella sua caduta da un albero, si sono attivati i vigili del fuoco e un carroattrezzi. L’intervento è andato a buon fine e il mezzo da lavoro è ripartito alla volta dell’officina, con sopra l’auto incidentata.

Poi, l’imponderabile: poche centinaia di metri, poche curve dal punto di partenza e il carroattrezzi è finito a sua volta fuori strada, in una scarpata. Praticamente si è ribaltato con sotto l’auto recuperata. Da quanto appreso, non risulterebbero persone rimaste ferite ma ‘solo’ danni. E una giornata davvero da dimenticare.

FOTO