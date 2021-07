Casa bifamiliare salta in aria per una fuga di gas: un morto e 3 feriti

Tragedia nella notte fra mercoledì e giovedì in località Montemezzo (Valfabbrica) – una zona collinare che si trova fra Valfabbrica, Gualdo Tadino e Nocera Umbra -, dove si è verificata un’esplosione all’interno di una villetta bifamiliare. Il bilancio – pesantissimo – è di un uomo deceduto e tre persone rimaste ferite, fra cui una donna di 70 anni trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia, ora ricoverata in neurochirurgia in seguito al politrauma riportato.

Coinvolti due nuclei familiari

All’origine del disastro – è la prima ipotesi vagliata dalla polizia giudiziaria del 115 – ci sarebbe una fuga di gas Gpl. «Le quattro persone coinvolte sono due nuclei familiari – spiegano i vigili del fuoco del comando provinciale -, due al primo piano e due al piano terra. L’esplosione è avvenuta al primo piano ed è lì che si trovava l’uomo poi deceduto».

L’emergenza

Sul posto si sono subito portate più ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco provenienti da Gaifana (Gualdo Tadino), Assisi, Foligno e Perugia, oltre al funzionario di turno ed ai carabinieri. L’esplosione ha causato il crollo del solaio del primo piano e danni significativi anche al piano terra, relativi in particolare ad uno spigolo e a due facciate dell’edificio. Giovedì mattina – riferisce il 115 – era in corso la bonifica degli ultimi focolai, con l’intervento destinato a proseguire ancora per diverse ore.

Articolo in aggiornamento