Casa Italia ‘proietta’ Terni nel mondo con un servizio sulla città dell’acciaio – Video

Condividi questo articolo su

















Terni sbarca su ‘Rai Italia’ – il canale dedicato alle comunità italiane che vivono all’estero – e in particolare nella trasmissione ‘Casa Italia’. In questi giorni è infatti andato in onda su scala internazionale – il bacino è di 125 milioni di abbonati, praticamente doppio quello degli spettatori potenziali – un servizio di Antonella Gaudenzi dedicato alla città dell’acciaio. Una narrazione di cinque minuti, partita dallo splendore della Cascata delle Marmore, dedicata in ampia parte all’acciaieria Ast-Arvedi, alle sue produzioni, alla transizione ‘green’ e al Circolo Lavoratori Terni. Narrazione conclusa da un passaggio sulla Ternana Calcio – nel video parla Cesar Falletti – e San Valentino, patrono di Terni e protettore degli innamorati. Un’occasione di promozione dell’immagine del territorio, incentrata su alcuni capisaldi e che ha contribuito ha portare il nome della città in giro per il mondo.