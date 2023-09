Cascata Marmore, turismo sportivo: c’è il debutto del ‘Terni Outdoor Fest’

di S.F.

Turismo sportivo ed enogastronomia. Magari con biciclette, mountain bike, passeggiata,trekking e quant’altro: è in arrivo l’edizione zero del ‘Terni Outdoor Fest’ nella zona di Marmore con ‘epicentro’ alla cascata delle Marmore. Andrà in atto dal 12 al 15 ottobre.

40 mila euro

La storia è nata con una delibera di giunta del 31 marzo 2021 grazia ‘Umbriaperta’, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di prodotti turistici sul territorio. Mirino in particolar modo sul turismo sportivo, lento, enogastronomico e delle ‘esperienze’. Il tentativo del Comune di Terni è andato a buon fine e nell’agosto 2022 la Regione ha comunicato graduatoria e concessione del contributo per poco più di 40 mila euro: «L’attrattore principale è la Cascata delle Marmore: un attrattore particolarmente interessante e gettonato per numerose discipline Outdoor (rafting, trekking, downhill, speleologia, ciclismo) ed è, nei fatti, un catalizzatore di flussi verso i territori limitrofi della Valnerina, del bacino del lago di Piediluco, della Valserra, della conca ternana, delle Gole del Nera», viene sottolineato. Se ne occupa il responsabile unico del procedimento Omero Mariani. Gara in vista.

Raduno e costo

L’evento si svolgerà nell’area del parco e della biglietteria della cascata quale «sede di accoglienza e di raduno quotidiano». Si entra gratis? Negativo, quantomeno a giudicare dall’istruttoria a firma della dirigente Donatella Accardo: si autorizza, «dato l’atteso incremento dei flussi turistici legati alla promozione dell’evento, l’applicazione del biglietto promozionale ai partecipanti all’evento per la somma pari di 6 euro approvata tra le tariffe a domanda individuale». Preparazione in arrivo.