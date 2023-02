Cascia: 58enne muore in casa. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto

Tragedia nella giornata di giovedì ad Onelli, frazione del comune di Cascia (Perugia). Una 58enne, disabile, è morta nella sua abitazione dopo essere stata soccorsa in gravissime condizioni dagli operatori del 118 giunti sul posto. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla, allertando anche l’elisoccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto appreso, la 58enne viveva nell’abitazione insieme ad un’altra donna affetta da problematiche cognitive e con cui non aveva legami di parentela. Ad assisterle, una badante. Sul corpo della 58enne deceduta sarebbero stati riscontrati dei lividi che, uniti alle macchie di sangue trovate in casa, hanno spinto gli inquirenti ad accertamenti ancora più approfonditi. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Norcia per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini: in questa fase ogni ipotesi viene tenuta in considerazione, a partire dall’incidente domestico e dal malore che potrebbe aver causato la caduta della poveretta. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Spoleto per le determinazioni del caso, in primis l’autopsia sulla salma della donna. Onelli è una piccola frazione che si trova a circa cinque chilometri da Cascia, abitata da qualche decina di persone e tutti si conoscono fra di loro.

