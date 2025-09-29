Incidente stradale lunedì pomeriggio, intorno alle 15, lungo la strada statale 471 tra Cascia (Perugia) e Leonessa (Rieti). Coinvolti un’autovettura Nissan Juke e un pulmino Mercedes per il trasporto scolastico con a bordo il conducente e una ragazza di 18 anni.

Il bilancio, riferito dai vigili del fuoco, è di quattro persone rimaste ferite: le due a bordo del pulmino scolastico – hanno raggiunto autonomamente il pronto soccorso – e due donne che viaggiavano sulla Nissan, affidate alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Il personale del 115 ha proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm della Compagnia di Norcia. Sul posto anche il personale Anas.