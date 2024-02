Caso crediti sanitari: il sistema di recupero porta dubbi e domande

di Giovanni Cardarello

«Si informa che per eventuali chiarimenti in ordine alle ingiunzioni di pagamento notificate a utenti da parte di Area Srl, è necessario rivolgersi ai distretti territoriali di riferimento». Con questo laconico comunicato, lo scorso 5 gennaio la Usl Umbria 1 ha informato gli utenti interessati su come procedere rispetto ad un tema molto delicato: quello del recupero dei crediti sanitari vantati dalla Usl e delle aziende ospedaliere della Regione Umbria nei confronti dei propri assistiti.

Parliamo di crediti determinati da ‘codici bianchi’ di pronto soccorso, da sanzioni commerciali, prestazioni sanitarie prenotate e non effettuate, ricoveri di cittadini stranieri, da errori d’indicazione nel tipo di esenzione e perfino errori materiali nella compilazione delle richieste. Un vero e proprio calderone che dal 2014 ad oggi ha determinato un ammanco importante nel bilancio della sanità regionale, superiore ai 2 milioni di euro. Una cifra che ha spinto le amministrazioni di Usl e ospedali a procedere in modo forzoso verso gli utenti.

Utenti che però hanno risposto in minima parte – meno del 20% – al sollecito. Tanto che le strutture della sanità umbra, per venire a capo della questione, hanno deciso di rivolgersi a dei professionisti del recupero crediti. La già citata Area Srl di Mondovì, una delle aziende più performanti del settore. Ma la questione, anziché risolversi, si è gravata di un ulteriore problema: la gestione del recupero. Sì perché le lettere inviate ai cittadini hanno generato diversi problemi.

Il primo, e più immediato, è di comunicazione. Una volta ricevuta la lettera, che funge a tutti gli effetti da ‘cartella’, gli utenti non sanno a chi rivolgersi. Area Srl rinvia alla Usl 1, la Usl a sua volta rinvia ai distretti sanitari, i distretti sanitari ribattono la palla alla Usl. Un circolo vizioso che ha un doppio effetto: scoraggiare il cittadino dal sanare il proprio debito o, in alternativa, sanarlo senza averlo verificato. E qui scatta il secondo tema. Nelle lettere inviate agli utenti, ci sono numeri di protocollo e date ma non le motivazioni che hanno generato il credito. Credito che non necessariamente è correttamente esigibile. Il terzo tema è quello delle prescrizioni: una cartella priva dell’elemento fondamentale per capirne la natura, non solo non aiuta la soluzione del contenzioso ma rischia di generarne altri. L’esempio pratico si evince da uno dei gruppi Facebook nato a valle dell’invio delle lettere. In post si contesta che «ricevere nel 2023 una lettera incompleta azzera i termini della prescrizione, anche se questa lettera non aveva i presupposti per essere inviata».

Ci sono inoltre altre tre questioni da considerare. La prima riguarda Area Srl e in particolare il perché nelle lettere non sono presenti le motivazioni della comunicazione ma solo i riferimenti di protocollo. umbriaOn ha provato a contattare l’azienda, riscontando un passaggio controverso. Area Srl, infatti, per fornire all’utente l’atto originale che ha generato la cartella, chiede di aprire una segnalazione. Per farlo l’utente deve registrarsi al portale dell’azienda e inviare il proprio documento d’identità. Solo allora sulla propria e-mail riceverà delucidazioni.

La domanda sorge spontanea: non sarebbe più pratico indicare l’atto direttamente nella lettera e, nel caso, farlo recuperare presso il titolare del credito ovvero la Usl e la Regione Umbria? La seconda questione è relativa ai dati: che utilizzo ne viene fatto, al netto dell’informativa sulla privacy presente nel sito di Area Srl? La terza questione è in ordine ad un tema accennato in precedenza: che succede se il credito presente nella lettera inviata agli utenti non è esigibile e viene pagato lo stesso? Dubbi a cui non è estranea la Regione Umbria, perché se anche il credito è stato ceduto, la titolarità resta in capo all’ente.