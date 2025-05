di Giovanni Cardarello

Nella giornata di mercoledì 14 maggio è stato registrato un caso di Dengue nel Comune di Corciano (Perugia). Il paziente colpito dalla malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette della specie Aedes, è attualmente ricoverato in ospedale a Perugia e le sue condizioni cliniche vengono definite buone. In queste ore il Comune di Corciano, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1, ha diramato un’ordinanza che prevede un trattamento di disinfestazione. La disinfestazione è prevista nei giorni di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, nelle aree pubbliche di via Prospero Baldeschi Oddi; via Roma (dal tratto tra l’incrocio con via del Cimitero e quello con via Baldeschi Oddi); via Maria Sticco.

L’ordinanza prevede, inoltre, che da mercoledì 14 maggio e nei giorni a seguire, venga effettuato un intervento contro le larve di zanzare da parte della ditta di disinfestazione in appalto del Comune di Corciano, in ambito pubblico ed in ambito privato nelle vie citate. Inoltre verrà effettuato un trattamento per la disinfestazione adulticida nelle aree private.

Secondo quanto riporta il sito ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità, i sintomi della Dengue compaiono in genere da 4 a 10 giorni dopo essere stati punti e possono durare da 2 a 7 giorni. Includono febbre alta, forte mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e vomito, gonfiore delle ghiandole linfatiche (linfonodi) ed eruzione cutanea.