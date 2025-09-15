Il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha ricevuto una segnalazione di positività agli anticorpi per virus Dengue in una donna residente nel comune di Perugia, rientrata da un viaggio all’estero in una zona endemica. La signora è in buone condizioni di salute e non ha necessitato di ricovero ospedaliero. Si tratta del primo caso registrato nel capoluogo umbro nel 2025.

La febbre Dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Aedes (tra cui la zanzara tigre). Diversamente dalla West Nile, questa infezione può diffondersi dall’uomo infetto alla zanzara, che a sua volta può contagiare altre persone.

Il Sisp si è immediatamente attivato seguendo le linee guida del ‘Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Umbria 2020-2025’. Sono state avviate l’indagine epidemiologica e un sopralluogo nella zona di residenza della paziente, dove già da oggi verranno installate trappole per la cattura di zanzare. Gli insetti raccolti saranno inviati all’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Perugia per accertare l’eventuale presenza del virus.

Come previsto dal Piano regionale, inoltre, a partire dalle ore 3 della notte del 17 settembre verrà effettuata una disinfestazione con adulticidi e larvicidi nell’area interessata. L’intervento, a cura del Comune di Perugia su richiesta della Usl Umbria 1, ha l’obiettivo di ridurre la popolazione di zanzare e prevenire possibili ulteriori contagi.