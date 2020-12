Castagner fa 80 anni. Le cinque vite di Ilario, perugino d’adozione

Ilario Castagner è sicuramente l’allenatore a cui sono legati i risultati più eclatanti del Perugia nel massimo campionato, ma anche nelle categorie inferiori, visto che per due volte è tornato e per due volte ha portato a casa una promozione dopo aver preso la squadra in corsa.

Calciatore negli anni Sessanta

Arrivò nel cuore dell’Umbria all’inizio degli anni Sessanta e di fatto non se n’è mai andato. Di mestiere attaccante, realizzò 33 reti in tre stagioni nella squadra di un altro mostro sacro della panchina biancorossa, Guido Mazzetti. Nella stagione 63/64 vince anche la classifica marcatori, con 17 reti.

Allenatore giovanissimo

Ma è da allenatore che entra nella storia del Grifo: del resto, era quella la sua vocazione, visto che a 26 anni già frequentava il corso per diventare allenatore, che gli tornerà utile quando, non ancora 30enne, fu costretto al ritiro per un grave infortunio. Nel 74 il suo primo ritorno al Perugia, chiamato dalla società di Franco D’Attoma che lo aveva notato nelle giovanili dell’Atalanta.Arriva subito una inaspettata promozione in serie A; ma i miracoli arriveranno negli anni successivi, con le vittorie storiche sulle grandi corazzate e il secondo posto, da imbattuti, nel 78/79.

Gioie e dolori

Il nome di Castagner è purtroppo legato anche a due eventi tristi per il Perugia: la morte in campo di Renato Curi e lo scandalo totonero, che gli tolse la possibilità di giocarsi nuovamente il titolo, con Paolo Rossi al centro dell’attacco. Passato alla Lazio, l’allenatore trevigiano non replica l’impresa perugina fallendo la promozione, ma Ramaccioni lo chiama a Milano a guidare i rossoneri, che lui riporta in serie A. Passa poi all’Inter, dove raggiunge la Uefa, quindi all’Ascoli.

I ritorni negli anni Novanta

Nel 1993 il secondo ritorno a Perugia, alla vigilia dei playoff di serie C, al posto di Novellino, che era stato suo calciatore. Playoff vinti, ma inutili, per illecito sportivo: ancora una volta gioie e amarezze nel giro di pochi giorni. L’anno successivo vittoria del campionato e ancora una promozione, stavolta confermata. Il tecnico però non viene confermato, salvo tornare in sella nel 1998, in serie B, stagione in cui mise in fila una clamorosa rimonta in undici giornate, che lo portò a giocarsi la promozione col Torino, vinta ai calci di rigore. L’anno seguente in serie A lancia Nakata, ma entra nuovamente in rotta di collisione con Gaucci e rassegna le dimissioni.

Infine dirigente e perugino d’adozione

Nel 2005 lo ritroviamo direttore tecnico e presidente onorario sotto la presidenza Silvestrini. Nel frattempo era diventato apprezzato commentatore televisivo e seconda voce nelle telecronache. È rimasto a vivere a Perugia e Perugia, Covid permettendo, lo onorerà come merita per questi suoi splendidi ottant’anni. Per lui Umbria Tv ha ideato uno speciale che andrà in onda alle 21 sul canale 10: con Castagner, in collegamento, ci saranno tanti ex giocatori: da Pierluigi Frosio a Franco Baresi, da Aldo Serena a Marcello Castellini. Previsto anche un intervento di Riccardo Gaucci.

Cinque anni fa l’operazione al cuore

Perugia, Castagner operato al cuore | umbriaON

