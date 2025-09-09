Con la gara del 7 settembre a Casteldilago si è conclusa la stagione delle manifestazioni organizzate dalla sezione locale della Federcaccia. Alla competizione hanno partecipato circa 50 cani, impegnati in prove che hanno previsto il rilascio di altrettante starne in un’area considerata di interesse faunistico e venatorio.

Gli organizzatori hanno espresso il proprio ringraziamento ai partecipanti e a quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa e degli altri eventi promossi nel corso del 2025. Secondo i dati diffusi dalla Federcaccia Casteldilago, nell’arco dell’anno sono stati immessi nei territori compresi tra Arrone, Polino e Terni circa 220 starne, oltre a otto lepri in occasione di una gara organizzata con la Pro-Segugio di Terni. Le attività, sottolineano dall’associazione, rappresentano anche un contributo al ripopolamento faunistico della Valnerina ternana.