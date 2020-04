Quattro squadre dei vigili del fuoco – due arrivate dalla centrale del comando provinciale, poi volontari di Città della Pieve e Castiglione del Lago – sono intervenute lunedì pomeriggio in località Vitellino, nell’area del comune del Trasimeno, per un incendio di un capanno agricolo. Le fiamme hanno interessanto anche delle bombole Gpl, macchinari agricoli, due auto ed un contenitore di gasolio: una volta spente, è scattata l’opera di bonifica della zona. Non ci sono feriti.

