Serio incidente nel pomeriggio di mercoledì a Castiglione del Lago, nella frazione di Panicarola in via Trasimeno. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura con a bordo il solo conducente ha perso il controllo e si è ribaltata: immediati i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e dei vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del veicolo.

Condividi questo articolo su