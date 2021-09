Due feriti trasportati in ospedale al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Questo l’esito di uno scontro tra auto avvenuto nella prima serata di venerdì in zona Vitellino, nel territorio comunale di Castiglione del Lago: sul posto per i primi soccorsi e la messa in sicurezza sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di Città della Pieve.

Condividi questo articolo su