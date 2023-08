Cattolica: 84enne residente a Perugia annega di fronte alla spiaggia

Tragedia in Riviera Adriatica nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14. A riportare la notizia è il giornale online Rimini Today. Una donna di 84 anni, di origini straniere e residente a Perugia, ha perso la vita nel mare di Cattolica. L’anziana, in vacanza insieme alla figlia, sarebbe annegata – forse a causa di un malore – e il suo corpo è stato individuato fra gli scogli antistanti l’arenile. A notarlo è stato uno degli operatori del Salvataggio e inutili su sono purtroppo rivelati i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Rimini dalla Capitaneria di Porto: un atto dovuto, visto che la dinamica non lascia spazio a dubbi sulle cause accidentali, fors’anche naturali, del decesso.

Condividi questo articolo su