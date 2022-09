Causa incidente e poi rifiuta di sottoporsi agli esami: denunciato

Nella serata di martedì i carabinieri del comando stazione di Orvieto hanno denunciato a piede libero un uomo per aver provocato un incidente stradale. I militari hanno notato un traffico anomalo nella zona dello Scalo: dipendeva da un incidente accaduto poco prima, tra un furgone e un tir. Unico ferito, il conducente del furgone trovato in stato di semi incoscienza. Quest’ultimo, dopo aver invaso la corsia opposta, si era schiantato contro il tir proveniente dall’opposto senso di marcia. Soccorso dal 118 orvietano, l’uomo è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Stella’: lì rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per individuare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue. Scontata la denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca.

