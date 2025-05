Alla guida di un furgone con patente di guida revocata e senza assicurazione, ha provocato un incidente stradale ed è scappato, senza prestare soccorso, il tutto sotto gli occhi dei carabinieri che gli avevano intimato l’alt: inevitabile la denuncia, dopo essere stato rintracciato e identificato, per un 43enne di Gubbio, che deve rispondere delle accuse di fuga e omissione di soccorso, visto che passeggera dell’auto tamponata dall’uomo ha riportato una prognosi di 5 giorni. Inoltre al 43enne sono stati elevati verbali di contestazione per le numerose violazioni commesse al Codice della strada.

L’episodio – riferisce l’Arma in una nota – è avvenuto in località Camporeggiano, dove a un posto di controllo i militari Aliquota Radiomobile della Compagnia eugubina hanno intimato l’alt ad un’auto e al furgone, che stavano sorpassando una lunga fila di veicoli incolonnati in un tratto stradale dove non è consentito. La macchina, frenando bruscamente alla vista dei militari, è stata quindi tamponata. Mentre l’auto accostava, il furgone ha inizialmente accennato anch’esso a fermarsi, ma poi ha proseguito nella marcia repentinamente, allontanandosi velocemente in direzione di Umbertide.

Gli occupanti del veicolo tamponato sono stati affidati alle cure dei sanitari del servizio 118, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona, per risalire al numero di targa del furgone e all’identità del guidatore. Poco dopo il mezzo è stato rintracciato, nell’immediata periferia di Gubbio, nascosto all’interno dell’abitazione della proprietaria, compagna dell’uomo. Il furgone è stato sequestrato.