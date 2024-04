Spazio al Terniauto International Sport&Music Fest

«Fare manifestazioni a Terni è più difficile che altrove, ma sono ternano e la faccio qui. Terni è viva, ma se non si creano momenti di condivisione muore: deve vivere e comportarsi da città». Così Pierfrancesco Pileri ha presentato la II edizione dell’International sport & music fest, in programma dal 18 al 20 aprile nelle aree del centro. Una liaison tra sport, musica, danza e divertimento con il coinvolgimeto di tanti sportivi del territorio.

Le premiazioni

Tra gli eventi di maggior impatto c’è quello previsto nel pomeriggio di sabato 20 in Provincia, dove saranno premiati dieci sportivi (a lato i nomi e le varie discipline). Tra gli ospiti anche l’ex pilota Loris Capirossi, lo schermidore Alessio Foconi, la karateka Anita Pazzaglia, il driver Lorenzo Pegoraro e l’allenatore Paolo Berrettini. Le iniziative si svolgeranno tra piazza Tacito, largo Villa Glori e la sala consiliare di palazzo Bazzani.

Soddisfazione

«Per me è una grande gioia – ha aggiunto Pileri – poter organizzare a Terni un evento che porta passione, soprattutto per lo sport. Poter vedere in città campioni del calibro di Loris Capirossi accanto a giovani promesse dello sport è una soddisfazione e un motivo di speranza. Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a organizzare la prima edizione dell’evento e di aver avuto un così grande successo, tanto che la seconda edizione è venuta quasi da sé. Sarà un appuntamento che catalizzerà per tre giorni l’attenzione degli sportivi e non, perché la manifestazione vuole essere all’insegna della passione, non solo sportiva. Certo, lo sport andrà per la maggiore, anche vista la presenza di Loris Capirossi, ma l’importante è che ai giovani arrivi il messaggio che lo sport, così come la musica, per esempio, possono essere portatori di valori sani, quelli della giusta competizione, dell’impegno e del sacrificio per raggiungere risultati concreti. Da questo punto di vista, diventa fondamentale il premio assegnato ai giovani: non a caso a consegnarlo sarà Loris Capirossi, un punto di riferimento sportivo e umano per diverse generazioni, che andrà a impreziosire la manifestazione portando la sua umanità e la sua voglia di vincere».

Il programma completo

Si inizia giovedì 18 aprile alle ore 17 a piazza Tacito con l’esibizione dei gruppi ‘Digital jazz’ e ‘High School Band’ del liceo musicale ‘Francesco Angeloni’ di Terni. Alle 21, sempre a piazza Tacito, grande animazione e festa con ‘I favolosi anni 60-70-80-90 accompagnati da diversi gruppi musicali: Gli arciduchi’, ‘La nuova impressione’, ‘The Strangers’, ‘Tnt’ che riproporranno i brani musicali che ci hanno accompagnato nel tempo. Venerdì 19 aprile si cambia location e il ‘Terniauto International Sport&Music Fest’ si sposta a largo Villa Glori. Dalle ore 18 al via lo spettacolo con ‘L’’Ape matta’ e ‘I figli delle stelle’ con tanto di animazione, dj set lady Pietro Aldini, Cristina Stufara, Susanna Aldini e gli amici. Per quanto riguarda la giornata di sabato 20 aprile in piazza Tacito, si parte alle ore 16 con la conferenza stampa talk, in sala consiliare della Provincia di Terni, aperta al pubblico. La conferenza sarà presieduta dal presidente provinciale del Coni, Fabio Moscatelli e vedrà la partecipazione di Loris Capirossi e altri personaggi del mondo dello sport, come Alessio Foconi, Anita Pazzaglia, Paolo Berrettini e Lorenzo Pegoraro, che avranno la mansione di premiare i magnifici 10 sportivi ternani più votati. Inoltre saranno presenti nella sala consiliare: Greta Cardinali, skating, Ilaria Giunchiglia, tiro dinamico, Matteo Tonelli, canottaggio, Francesco Giorgini, rugby, Luigia Baggetta, body building, Chiara Andidero, nuoto paralimpico, Nicola Kos, tiro con l’arco, Alessio Rossi, pattinaggio, Riccardo Menciotti, nuoto paralimpico, Alberto Migliosi, canoa – kayak. Si prosegue alle ore 18, con l’esibizione delle scuole di danza, in particolare le società coinvolte sono: Asd Dancers, diretta da giada Benedetti, Asd Area Ballet, diretta da Michela Fausti, Asd Centro artistico diretta da Sara Castellani, Asd Arte danza Terni, diretta da Valentina Fontanieri. Nella serata, alle ore 21 a piazza Tacito “L’Orchestra” con i cantanti del gruppo e ‘I favolosi anni 60.70.80.90’ faranno ballare e rivivere le atmosfere che ci hanno accompagnato nel corso del tempo. Protagonisti il presidente Piero Aldini, diretta dal maestro Carlo Nuvoloni.