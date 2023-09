Sabato c’è la 10° ‘Narni sport night’

Tutto pronto per uno degli appuntamenti di maggior rilievo sul territorio narnese. Sabato 30 settembre c’è la decima edizione della ‘Narni sport night’: dalle 20 spazio a dimostrazioni sportive, stand gastronomici, spettacoli, concerti e mercatini con il coinvolgimento di un gran numero di associazioni dell’area ternana. Tra le curiosità anche la chance di poter esplorare la Grotta dei grilli con il gruppo speleologico Utec Narni: in questo caso il punto di ritrovo è fissato per le 18 al casotto delle Gole del Nera. Sarà attivato un servizio navetta gratuito dalle 20 alle 1 per il collegamento tra Narni Scalo (rotatoria davanti l’Ip) ed il centro (parcheggio del suffragio).

