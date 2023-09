C’è la 9° ‘Stravalnerina’ Come cambia la viabilità domenica

Tempo di ‘Stravalnerina’ nella giornata di domenica. Nel Ternano ecco la 9° edizione della corsa nazionale Fidal da dieci chilometri a firma Athletic Terni e con il contributo della fondazione Carit: ritrovo alle 7.30 ad Arrone, poi trasferimento per la partenza di Ferentillo alle 9.30 e via con la sfida. L’arrivo dell’ultimo atleta è previsto alle 11.

La viabilità

Per la manifestazione è prevista la chiusura al traffico del tratto della ex statale Valnerina dal km 17.500 al km 11.500, con interruzione della viabilità per il senso di marcia corrispondente alla direzione della gara, per un’ora nell’intervallo compreso tra le ore 9.30 e le ore 10.30. Di seguito i percorsi alternativi:

– Da Terni il traffico pesante deviato alla rotatoria 209 – 79 bis in direzione SS 3 Flaminia; il traffico leggero ha la possibilità di rientrare per la SP4 direzione Montefranco.

– Da Terni direzione Piediluco-Marmore si procede per Via Carlo Neri transitando per Papigno.

– Collestatte e Torre Orsina deviano per San Liberatore per raggiungere Terni o percorrono la San Mamilianese SP 68 per raggiungere la SP 4 che porta alla SS3 Flaminia o alla SR209 Valnerina in località Fontechiaruccia.

In direzione Terni i percorsi proposti sono i seguenti:

– S.S. 3 Flaminia e S.P. 4 Arronese (tratto Montefranco), con esclusione al transito per i mezzi con massa limite complessiva a pieno carico superiore a 5t, per i mezzi di soccorso, per i mezzi di pubblico servizio e per i mezzi dei residenti nel Comune di Montefranco;

– S.S. 685 Tre Valli Umbre (Galleria Forca di Cerro), il Tratto interessato della Ex Statale va dal km 11 e 400 al km 17.000. La chiusura del tratto dovrà essere

garantita dalle ore 10.00 alle 11.00 (limite massimo). Le intersezioni saranno vigilate dal personale specializzato ASA, dalla Protezione Civile e dai collaboratori della manifestazione. Lungo il percorso sarà garantita l’assistenza sanitaria.