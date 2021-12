Cenerente, brucia appartamento: due persone ustionate

Due persone sono rimaste ustionate nell’incendio della loro abitazione in località Cenerente, alla periferia del territorio comunale di Perugia, scoppiato nella tarda serata di lunedì. A riferurlo è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia. Le due persone coinvolte nell’accaduto, state trasportate al pronto soccorso dai mezzi del 118 accorsi sul posto.

L’allarme poco prima di mezzanotte

L’intervento è scattato intorno alle ore 23.40 con una squadra del 115 del distaccamento di corso Cavour che si è portata sul posto insieme ad altre due, a supporto, provenienti dalla centrale. All’origine del rogo, sviluppatosi all’interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina, ci sarebbe una stufa. I due feriti si trovavano all’interno dell’abitazione interessata dalle fiamme: sono usciti in maniera autonoma dalla casa ma, in ragione delle ustioni riportate al corpo, si è reso necessario il trasporto al ‘Santa Maria della Misericordia’. Sul posto per ricostruire l’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del comando Compagnia di Perugia.