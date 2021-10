Centro sportivo Fere, furia Bandecchi: «Non si muove nulla, una barzelletta»

Il pressing di via della Bardesca c’era già stato lo scorso 3 settembre dopo il deposito della proposta vincolante. Evidentemente non è andato a buon fine a giudicare dal video tutt’altro che ottimista – di norma tende ad esserlo, non su tematiche riguardanti le infrastrutture – che ha lanciato nel pomeriggio di mercoledì il presidente della Ternana Stefano Bandecchi attraverso il profilo Instagram. Tema? Il progetto per il centro sportivo tra strada del Gioglio e strada di Santa Maria La Rocca in un area da oltre 73 mila metri quadrati: «Ho appena finito una telefonata e credo che non lo faremo. A maggio c’è stata una dimostrazione di interesse e ad oggi non abbiamo risolto nulla». Più una delle classiche provocazioni: «Lo faremo a Livorno o Pisa, è assurdo».

L’amarezza e le non risposte



L’imprenditore livornese ormai da tempo ha abituato a comunicare via social con gli appassionati del mondo Fere e non solo. Questa volta tuttavia la consueta risata finale non c’è: «Devo dire ai tifosi che non avremo il centro sportivo, possiamo solo tentare di fare un campionato decente». A seguire l’iter è il project manager Sergio Anibaldi: il progetto riguarda la realizzazione di tre campi d’allenamento in combinata con palestre, piscina, convitto per la prima squadra e strutture sanitarie a disposizione dei rossoverdi. Nel pensiero di Bandecchi la parte burocratica doveva essere pressoché conclusa. Non è proprio andata così. E allora il nervosismo sale considerando anche le difficoltà per lo sviluppo dell’iter stadio-clinica privata. «Sta diventando esasperante. Vogliamo fare qualcosa di importante per Terni e far diventare competitiva a 360 gradi la Ternana o solo farmi spendere 600 mila euro per partita fatta? Ma si può andare avanti da maggio ad oggi senza sapere se ci vogliono far pagare e poi costruire su quell’area? Sta diventando una barzelletta».

«Non si muove nulla, non c’è risposta vera»

Come detto già a settembre la Ternana – l’obiettivo della conferenza era quello in linea di massima – aveva lanciato l’input per via del vicepresidente Paolo Tagliavento: «Abbiamo dato il cronoprogramma ed entro 30 giorni ci aspettiamo che l’amministrazione dia seguito valutando la parte economica e la determinazione della variante urbanistica». Sono trascorsi quasi due mesi ed in quanto a concretezza siamo a zero: «Non si muove nulla ed il tempo passa. Mi lasci fare una battuta: meno male che sono – l’amarezza – un esponente di centrodestra, pensi se fossi stato di centrosinistra. C’è qualcuno che ha un problema? Mi pare che siamo nell’improvvisazione teatrale», prosegue Bandecchi citando anche il caso delle dichiarazioni della presidente della Regione Tesei. «Ha detto che le cose devono essere legali. Per me è offensivo: fossi stato il sindaco Latini l’avrei mandata a quel paese. Al Comune sono del suo stesso partito e gli hanno dato un’importanza pubblica, tu ti permetti di rispondere così? Di cosa parliamo?». Tornando al tema attuale il nodo è chiaro: «Pago tasse e stipendi e vorrei fa qualcosa, ma non c’è una risposta vera. Per quel pezzo di terra abbiamo proposto 350 mila euro, ritengo sia una cifra congrua. E siamo tutti fermi, veramente vado a farlo a Narni», dice con tono serio Bandecchi. Altro ‘squillo’ per Latini.