Centro sportivo Fere: «Uffici al lavoro. Padel? Bedini ha disposto un controllo»

Sono trascorsi oltre due mesi dal deposito al Tar Umbria – 17 ottobre – del ricorso contro la variante urbanistica approvata dal consiglio comunale per consentire alla Ternana di sviluppare il centro sportivo in vocabolo Gioglio. E in chiusura d’anno, in attesa del 1° gennaio 2023 per l’entrata in vigore del decreto legislativo 38 del 2001, se ne torna a parlare a palazzo Spada: giovedì mattina interrogazione a firma Comunardo Tobia, Luca Simonetti (M5S), Doriana Musacchi (FI), Emanuele Fiorini e Valdimiro Orsini (Misto) per avere delucidazioni sugli sviluppi. L’alienazione del terreno per 377 mila euro è ancora da perfezionare. Il mirino è finito anche sul padel panoramico.

Ternana, padel ed impatto

Ad esporre – di fatto sono rimasti in tre alle 14 in aula – è stato Fiorini con focus sul ricorso al Tar del comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ e il nuovo padel panoramico con tensostruttura ben in vista: «Forte impatto ambientale, perché non siano state avanzate rimostranze per il vincolo paesaggistico?», l’input lanciato. Cini ha trattato entrambi gli argomenti: «Rimostranze? Parliamo del comitato o del Comune? Noi le abbiamo fatte all’interno della conferenza di servizi, la soprintendenza ha dato parere favorevole con prescrizioni per la struttura. Ci stanno lavorando, è ancora area di cantiere. Non c’è ancora stato un collaudo. In ogni caso il dirigente Claudio Bedini ha disposto l’avvio di un procedimento di controllo che avverrà nelle prossime settimane. Faccio presente che nel progetto sono previsti degli alberi per coprire il ‘cono visivo’ della struttura e sono stati piantati, ci vuole tempo per farli crescere. Non ci sono rimostranze da parte del comitato invece, evidentemente sarà una parte non interessante dell’area. Centro sportivo? Gli uffici stanno lavorando. Variante già espletata, poi il progetto andrà presentato. Credo che abbiamo dimostrato ampiamente l’apertura nei confronti della Ternana». Nel contempo in via della Bardesca tengono pronta la carta Narni in caso a gennaio la vicenda non si sblocchi del tutto, Tar o non Tar.