Cerca di bloccare il camion sfrenatosi: muore trasportatore

Tragedia nella mattinata di martedì, intorno alle ore 10, nella zona del lago Trasimeno, tra le frazioni di San Vito e La Goga, nel comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia). Un autotrasportatore di 63 anni residente a Lucca, è deceduto nel tentativo, estremo, di fermare il suo camion dopo che si era sfrenato. Purtroppo l’uomo è morto sul colpo, sotto le ruote del mezzo pesante. Per lui, nonostante i soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco della centrale di Perugia, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tutti elementi destinati a finire all’attenzione della procura della Repubblica di Perugia.

Articolo in aggiornamento