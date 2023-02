Carabinieri di Cerreto di Spoleto, operatori sanitari del 118 e vigili del fuoci di Norcia. Tutti intervenuti nel pomeriggio di giovedì per soccorrere una persona finita in un dirupo in vocabolo Ponte Sargano dopo essere scivolata: fortunatamente ha riportato solo ferite lievi e non ci sono state conseguenze serie.

