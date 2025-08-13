Momenti di paura mercoledì mattina a Cerreto di Spoleto, nella zona della Valnerina, dove una bambina di 3 anni in vacanza con la famiglia è stata morsa alla mano sinistra mentre giocava su un prato. La piccola presentava un forte gonfiore e due piccoli fori, segni che hanno fatto sospettare un morso di vipera o di un altro rettile.

I genitori l’hanno immediatamente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. I pediatri, dopo le prime cure, hanno contattato il Centro antiveleni di Milano, che ha indicato un monitoraggio di 24 ore e l’esecuzione di esami biochimici.

Fortunatamente, i valori della piccola sono risultati nella norma e le sue condizioni sono buone. Nelle prossime ore verrà nuovamente valutata e, se non ci saranno complicazioni, potrà essere dimessa già giovedì mattina.