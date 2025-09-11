di Gianni Giardinieri

Semplici intoppi e rallentamenti burocratici, per alcuni. Per altri, palesi incomprensioni e – ancora – «non si è chiuso niente». Doveva essere – questo si sperava, ma non è detta l’ultima parola – un giovedì tranquillo, a un giorno dall’agognato closing per la cessione della Ternana Calcio, fissato per venerdì 12 settembre in un noto studio notarile romano con la regìa di Massimo Ferrero. Accordo ormai raggiunto e di fatto soltanto da rogitare, con tanto di firme di tutte le parti interessate: in testa il dottor Gian Luigi Rizzo, patron del Gruppo Villa Claudia.

E invece – sempre a Roma – deve essere sorto qualche problema. Visto che nella tarda mattinata di giovedì hanno iniziato a circolare voci più e meno dirette, più e meno contollate, circa presunte difficoltà nel passaggio di mano. Che non sarà – a questo punto – una semplice formalità, visto che – entità dell’intoppo a parte – il confronto tra le parti c’è ed è serrato. Poi c’è il fattore tempo, e quello non ammette dilazioni. Per la Ternana ha una data marchiata a fuoco: 16 settembre, giorno di pagamenti: nuovi adempimenti e stipendi di giugno 2025. Quegli stessi stipendi non pagati ad agosto e per i quali mister Liverani aveva avuto rassicurazioni direttamente dai fratelli D’Alessandro, ormai completamente spariti dai radar ed evidentemente rifugiatisi nel ‘ridottino’ della capitale.. Vedremo gli sviluppi, di sicuro mai adagio fu più calzante per i tifosi rossoverdi: semo nati pè tribolà.