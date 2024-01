Chat ‘galeotta’ con una ternana: Paulo Dybala smentisce tutto

di Giovanni Cardarello

Galeotta fu la chat e chi la scrisse, galeotta fu la chat e chi la lesse. Si potrebbe riassumere così, con una citazione davvero irriverente, la vicenda che da un paio di giorni coinvolge il calciatore della Roma – campione del mondo con l’Argentina agli ultimi mondiali – Paulo Dybala e la fashion blogger ternana Valentina Galli. Una vicenda nata, verosimilmente, per un po’ di pubblicità in più ma che rischia di scalare alla polizia Postale e perfino alla giustizia penale.

Queste le tappe della vicenda. Nel corso della settimana che sta per concludersi, la giovane ternana Valentina Galli ha postato, con il supporto del popolare sito di gossip Dagospia, una serie di screenshot molto ‘caldi’. Nelle immagini si vede la ragazza in conversazione con Paulo Dybala, in una chat che ben presto sfocia in argomenti bollenti. Finché, sempre secondo lo screen pubblicato, il calciatore non chiede alla modella e fashion blogger delle foto più ‘spinte’.

La donna non risponde in modo negativo ma invita il calciatore a registrarsi al popolare sito OnlyFans e a pagare una determinata cifra per il ‘servizio premium’. La chat si conclude con Dybala che rifiuta e la Galli che lo apostrofa in malo modo: «Gratis è morto – scrive nella chat – abbonati e vedi. Più avete soldi e più siete tirchi, paghi come tutti».

La vicenda, inevitabilmente, scala i livelli della cronaca nazionale tanto che lo staff che gestisce gli account social di Dybala – solo su Instagram parliamo di 58 milioni di follower – è costretto a chiarire. «Ciao Ragazzi – si legge in una story – stanno girando delle false conversazioni tra Paulo e una ragazza. Tutto creato da Photoshop. Paulo pensa solo alla Roma, è troppo maturo per queste cose».

Ma non solo, Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini, che in estate convoleranno a nozze dopo oltra sei anni di convivenza, sono costretti a mettere un punto definitivo alla questione smentendo e chiarendo che a breve si rivolgeranno agli organi competenti. Molti siti hanno cancellato post e foto, resta saldamente online la news di Dagospia e c’è da giurare che non solo la vicenda non finirà qui, ma che avrà strascichi penali non indifferenti.