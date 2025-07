La sezione di Terni dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) anche quest’anno promuove e diffonde l’iniziativa ‘La prevenzione non va in vacanza’, sostenuta dalla Fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia ETS. Primo obiettivo è informare i cittadini sui potenziali rischi degli agenti atmosferici e sugli effetti dannosi che il sole può arrecare agli occhi.

«L’estate è una stagione bellisima – spiegano dall’Uici di Terni – nella quale, però, la prevenzione non deve andare ‘in vacanza’. Da qui partono le nostre iniziative che si pongono due principali obiettivi: informazione e prevenzione. La nostra sezione effettuerà fino al 10 agosto una campagna di informazione e di distribuzione di materiali e gadgets in varie località della provincia di Terni. All’interno dei materiali distribuiti, gli utenti avranno modo di leggere alcuni consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista».

«Grazie al lavoro svolto in sinergia con le Pro Loco di Marmore e Castel dell’Aquila – prosegue l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni – saremo presenti a diverse iniziative dove verrà distribuito del materiale informativo: ‘Castellando’ a Castel dell’Aquila domenica 6 Luglio e ‘Archeologia industriale e vernacolo’ a Marmore dal 1° al 10 agosto. Effettueremo la distribuzione del materiale anche in altre varie zone della provincia».

«Durante le iniziativa sarà possibile prenotarsi per effettuare un check-up ortottico gratuito (l’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, ndR) grazie alla collaborazione della dottoressa ortottista Maria Carlotta Busatti e la supervisione del dottore oculista Marco Ilari». Le date individuate per lo svolgimento dei check-up sono: martedì 15 luglio dalle ore 8 alle 13 presso i locali della sezione Uici di Terni (via Faustini, 22) e martedì 29 luglio dalle 8.30 alle 13.30 presso i locali della Pro Loco di Marmore (via Pietro Montesi, 59). Saranno pubblicati i dettagli di ogni singola iniziativa sul nostro sito www.uiciterni.it e sulle nostre pagine Facebook e Instagram e tutte le informazioni sul sito www.iapb.it».

In conclusione, l’Uici di Terni ringrazia «la Usl Umbria 2, l’Ordine TSRM e PSTRP di Perugia, il Leo Club e Lions Club Terni Host per il patrocinio concesso. I nostri uffici restano a disposizione per ogni informazione ai contatti [email protected] e 0744.402119. Ricordiamo che il nostro ente si occupa a 360° delle persone colpite da disabilità visiva, dai bambini agli adulti, e siamo a disposizione di ogni persona che riscontra difficoltà fornendo moltissimi servizi caf e patronato, libro parlato, istruzione e formazione, prevenzione, servizi di accompagnamento, corsi, sostegno psicologico, attività ludiche e ricreative, avviamento al lavoro e molto altro».