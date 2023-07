Chiama il 112: «Papà picchia mamma e ho paura». L’uomo manda in ospedale la moglie e i due figli: arrestato

La chiamata di una bambina che sabato sera, intorno alle 22.30, chiedeva aiuto in lacrime: «Papà sta picchiando mamma e ho paura per il mio fratellino». È quella arrivata alla sala operativa dei carabinieri di Spoleto. La piccola, molto agitata, è stata tranquillizzata dall’operatore dell’Arma e raggiunta nel giro di poco da una pattuglia. Giunti presso l’abitazione, i carabinieri hanno bloccato l’uomo – 39enne di nazionalità ucraina – e messo al sicuro la donna e i due figli minorenni, anche loro – riferisce una nota dell’Arma spoletina – costretti a ricorrere alle cure mediche. Dalle indagini è emerso che anche in passato c’erano stati episodi analoghi, non denunciati – forse per paura – dalla moglie del 39enne. Sabato invece si è fatta coraggio e ha messo nero su bianco anni di maltrattamenti e soprusi subìti fra le mura domestiche: per il marito è scattato l’arresto con traduzione nel carcere di Spoleto.

Condividi questo articolo su