Chiede soldi, lei rifiuta: botte alla moglie, 45enne bloccato

Si erano dati appuntamento in un parcheggio per parlare e lui, con ferocia, l’ha aggredita dopo che lei aveva detto no all’ennesima richiesta ingiustificata di denaro: a finire nei guai dopo l’intervento della polizia di Stato di Assisi è un 45enne di origine egiziana. Vittima la moglie, lasciata a terra senza fiato.

La violenza

Gli agenti sono intervenuti per soccorrere la donna, di origini tunisine, finita al pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni. La Volante si è mossa per far luce sull’accaduto e la vittima ha raccontato del rapporto coniugale in crisi da tempo, di continue vessazioni psicologiche e aggressioni fisiche: il marito, insospettito dalla ‘minaccia’ della moglie di rivolgersi alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza colpendola con calci e pugni fino a strapparle una ciocca di capelli nel tentativo di trattenerla. In precedenza non c’era mai stata alcuna denuncia perché la donna aveva creduto alla promessa dell’uomo di cambiare comportamento nei suoi confronti. Non è andata così.

La misura

Dopo aver colpito la moglie l’uomo si è allontanato dall’abitazione familiare. Tuttavia non è sfuggito alla polizia di Stato che, dopo aver raccolto diversi elementi di prova e valutato il pericolo di reiterazione, ha chiuso il cerchio: il pm ha richiesto – il gip ha accolto – il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, prescrivendogli inoltre il divieto di comunicare con lei in qualsiasi modo.