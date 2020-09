Per mangiare pizza chiudono anziano in auto: denunciati

Avevano fame e voglia di pizza. E per parlo hanno chiuso a chiave un 79enne in macchina, abbandonandolo: per questo motivo due badanti peruviani sono stati denunciati dalla polizia di Stato dopo la segnalazione arrivata da un carabiniere libero da servizio. Il fatto è accaduto a Pian di Massiano. L’anziano era in evidente stato di difficoltà.

Le cure

Gli agenti della Volante sono riusciti ad aprire lo sportello dell’auto attraverso una fettura aperta del finestrino laterale e dare le prime cure all’anziano: era chiuso nell’autovettura da 40 minuti. A stretto giro sono arrivati i badanti, due coniugi di 41 e 44 anni: hanno ammesso di averlo fatto per andare a mangiare. Immediata l’identificazione e la denuncia per abbandono di persone incapaci. Il 79enne è stato infine affidato alla figlia.