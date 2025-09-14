di Fra.Tor.

È passato circa un mese dalle prime segnalazioni, ma in via del Sersimone la situazione non è cambiata. La pianta caduta a bordo strada dopo il maltempo di inizio agosto è ancora lì, pericolosa e ingombrante, e i commercianti tornano a farsi sentire: «Nessuno è venuto a verificare la situazione, la manutenzione resta inesistente».

Già a Ferragosto avevano denunciato pubblicamente i disagi legati alla nuova pista ciclabile Rivo-Bramante, realizzata lungo l’area che per anni erano stati loro a mantenere a proprie spese, tra verde, segnaletica e illuminazione. «Con la conclusione dei lavori – spiegano – ci era stato detto che la manutenzione sarebbe spettata al Comune di Terni e al Consorzio di bonifica Tevere-Nera, ma da allora non si è visto nessuno».

L’esempio più evidente, secondo i commercianti, è proprio la pianta rimasta sul ciglio della strada: «Non solo rappresenta un rischio per la sicurezza, ma occupa anche parte dei parcheggi. Sono venuti soltanto a mettere un cartello all’inizio della via che indica il proseguimento della pista ciclabile. Stop. Nessun altro intervento».

Il quadro, sottolineano, «è peggiorato: sterpaglie, rami e spazzatura si accumulano a bordo strada, alcuni stalli restano occupati da tronchi e pezzi di alberi, l’illuminazione promessa non è mai stata installata e la zona continua a restare al buio. A questo si aggiunge un nuovo problema. Uno dei negozi della via, dopo i lavori di asfaltatura per il collegamento della ciclabile, subisce allagamenti a ogni temporale. Non è stata considerata la pendenza e non sono state installate griglie per il deflusso delle acque – raccontano infine -, così con la pioggia l’acqua entra in negozio». La somma di criticità, denunciano i commercianti, «rischia di trasformare quella che doveva essere un’opera di riqualificazione in una fonte di disagi e insicurezze».

