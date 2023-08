Ciclopedonale Terni-cascata Marmore: il costo sale a quota 6 milioni di euro

di S.F.

La complessa morfologia, la necessità di assicurare qualità alla struttura e garantire l’accessibilità anche a handbike/carrozzine. Nonché la realizzazione di una passerella ciclopedonale per l’attraversamento del fiume Nera: sono le cause che hanno portato ad un aumento del costo di 1,8 milioni di euro della ciclovia tra Terni e la cascata delle Marmore con coinvolgimento dell’area di Ponte del Toro. Chi ci mette i soldi per arrivare a quota 6 milioni di euro complessivi per il primo lotto? La Regione. Il via libera è arrivato lunedì in giunta.

MAGGIO 2019, L’ACCORDO DI PROGRAMMA

LA SITUAZIONE AL 2017: «ESPROPRI NON ANCORA TERMINATI»

LA BONIFICA DELLE AREE

L’esborso ulteriore

Bene, da dove arriva questo dato? Dal progetto definitivo del collegamento – se ne parla da anni – trasmesso alla Regione dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera a fine luglio. Finora la cifra nota era pari a 4,2 milioni di euro, 3 dei quali da palazzo Donini ed il restante 1,2 come contributo del Comune. Ora tuttavia è servito ‘ricaricare’ il piatto per proseguire. La domanda in questi casi sorge spontanea: da dove prende l’amministrazione regionale gli ulteriori fondi necessari? Si parla di 1,3 milioni presi dall’avanzo vincolato ed il restante mezzo milione dall’annualità 2024. A firmare sono il responsabile del procedimento Massimo Boni, il dirigente Leonardo Naldini, il direttore regionale al governo del territorio Stefano Nodessi Proietti e l’assessore Enrico Melasecche. L’atto sarà inviato anche a palazzo Spada. L’importo lavori al momento è fissato a quota 4,1 milioni, costi della sicurezza inclusi.