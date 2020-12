Cimitero Terni, il 24 dicembre sarà aperto fino alle 21.30

Il Covid abbatte un’altra tradizione storica della città di Terni legata al Natale: l’apertura notturna – dalle ore 22 alle una circa – del cimitero cittadino nella notte fra il 24 e il 25 dicembre. Una possibilità per tanti ternani di essere in qualche modo vicini ai propri cari che non ci sono più. Per sopperire a tale mancanza, legata alla pandemia in atto, il Comune di Terni ha comunque disposto l’apertura del cimitero cittadino, per il giorno 24 dicembre, con ‘orario continuato’ fino alle 21.30: quindi nessuna chiusura alle 17, come da orario del periodo. Diversa la modalità anche per la celebrazione della tradizionale messa nella chiesa di Santa Maria del Monumento, accanto all’ingresso principale: la funzione natalizia inizierà alle ore 18.

Condividi questo articolo su