Cinghiali si riposano in centro con i cuccioli: il video da Pietralunga

Ormai siamo abituati a vederli un po’ ovunque, in giro per le città. Lo scenario dei cinghiali ‘urbanizzati’ non sfugge al territorio umbro e questa volta tocca a Pietralunga, nel Perugino. Sui social Mirko Ceci, il sindaco del comune umbro, ha pubblicato un video dove due cinghiali si riposano in pieno centro con i cuccioli.

Il video

Le riprese sono state fatte in zona mura urbiche e i due animali erano già stati visti altre volte da quelle parti, come si può capire da una voce che riconosce quello dei due che zoppicava. Nei commenti, opinioni contrastanti tra chi ne esalta la bellezza e chi invece è preoccupato per le loro condizioni di salute.