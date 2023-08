Cintate alle auto in transito e in sosta: denunciato 23enne

Si è ubriacato, poi ha iniziato a colpire le auto – sia in transito che in sosta – con una cintura. Protagonista della vicenda un 23enne italiano nel quartiere di Porta Pesa, a Perugia. Il giovane è stato denunciato dopo l’intervento della polizia di Stato.

Il soccorso

Gli agenti della Volante sono giunti sul posto e hanno trovato il giovane sdraiato a terra, privo di sensi e in palese stato di ubriachezza per l’alcol. Allertati gli operatori sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti: il 23enne aveva iniziato ad inveire contro una donna ed alcuni conducenti di autovetture in sosta, per poi colpirle con una cintura (danni a specchietti, gruppi ottici e carrozzerie). Poi si è sdraiato a terra. C’è la denuncia per danneggiamento aggravato.