Circo a Perugia, nuova protesta di Laleh Rashtian

Nuova protesta dell’attivista 48enne perugina Laleh Rashtian in occasione del circo itinerante ‘Roni Roller’, a Pian di Massiano, nella giornata di sabato. Il pomeriggio per lei si è concluso con la perquisizione da parte dei carabinieri e la successiva denuncia per disturbo della quiete pubblica. Motivo? Un blitz in zona per una manifestazione di dissenso contro lo ‘spettacolo della vergogna’ con tanto di megafono, catena, bombolette (materiale sequestrato) e voce alta per urlare i suoi slogan verso gli organizzatori dell’evento.

