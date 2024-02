Circolo canottieri Piediluco: «Conti ok, intesa con il Comune e pronti per i grandi eventi»

Novità a 360° per il Circolo canottieri Piediluco per perseguire l’obiettivo di un rilancio in grande stile. Così il presidente Fabio Paparelli: «A dicembre abbiamo esonerato l’allenatore di primo livello Fabio Infimo e abbiamo creato uno staff tecnico di rilievo. Il nuovo allenatore-capo è Alda Cama, team manager della nazionale che lavora al centro federale, fra i pochissimi tecnici di quarto livello in Italia. Insieme abbiamo ingaggiato Alessandro Brizi, allenatore di primo livello ed ex atleta del Clt; sempre presente con noi, il decano degli allenatori del circolo Riccardo Armeni».

«Questa nuova organizzazione – prosegue Paparelli – ci consentirà di diventare scuola italiana di canottaggio, la prima in Umbria e una delle poche italiane che può fregiarsi di questo titolo: le pratiche amministrative sono state già avviate. Domenica 28 gennaio nell’assemblea dei soci abbiamo approvato il bilancio consuntivo del 2023 con i conti in equilibrio e un piccolo avanzo di circa mille euro. Un ringraziamento sentito va agli sponsor rientrati nel nuovo corso del circolo, tra cui Enel, che hanno permesso di chiudere positivamente il bilancio».

«Nel frattempo – spiega il presidente del CCP – abbiamo chiuso un contenzioso decennale con il Comune dopo una sentenza positiva del tribunale. Sia nella consiliatura di centrosinistra che di centrodestra l’ente non aveva mai erogato il contributo di 5 mila euro annui come corresponsione per la gestione del parco. Per sanare il periodo 2018-2024 e non dover ricorrere nuovamente alla giustizia ordinaria, abbiamo firmato un atto di transazione con il Comune di Terni e gettato le basi per la nuova convenzione che scade il 31 dicembre 2024. Nel documento transattivo i due catamarani del Comune rimarranno a nostra disposizione, con ricorso all’occorrenza alla polizia Locale per i necessari servizi. La pulizia del parco quest’anno spetterà ad Asm per le necessità previste dal Centro nautico D’Aloja, il riscaldamento ritorna a carico del Comune come la manutenzione degli alberi, mentre la gestione delle aree esterne per le gare sarà del CCP a fronte della rinuncia ai contributi pregressi spettanti. Nella transazione con il Comune – osserva Paparelli – abbiamo gettato le basi del rinnovo della convenzione, salvaguardando tutti i diritti vantati dal circolo. Si parla di diritti acquisiti con l’atto notarile e anche per le spese effettuate successivamente: il bar ne è un esempio. Nessuna rinuncia alle osservazioni del progetto, abbiamo recuperato il rimessaggio delle barche garantito dall’atto notarile e la manutenzione del legno sarà oggetto della nuova convenzione. Le future possibilità al vaglio sono due: o la gara o la gestione diretta alla Fic».

Fabio Paparelli parla poi dei lavori collegati al Pnrr: «Cominceranno dopo le gare di maggio con il secondo meeting, anche se probabilmente alcuni interventi inizieranno precedentemente senza interferire con il calendario degli eventi. All’apertura dei cantieri firmeremo i verbali relativi al consumo di luce, acqua e altre spese che saranno a capo della ditta per evitare ‘sorprese’. Nelle more dei lavori del Pnrr che verranno eseguiti, creeremo una nuova tipologia di decoro con pannelli promozionali. Lunedì abbiamo chiesto al Comune di Terni la possibilità di inserire pannelli sia di sponsor che di promozione turistica già dal primo meeting, per coprire gli spazi vuoti, dagli ingressi alle pareti anche per migliorare le immagini televisive. Nella transazione il Comune si impegna con noi, Coni e Fic a creare un comitato organizzatore per gli eventi. Gli stessi interventi da Pnrr sono finalizzati a creare eventi internazionali: prima eravamo un braccio operativo della federazione e ora è necessario creare un comitato di indirizzo specifico per eventi remieri. I rapporti con gli enti locali – conclude il presidente del CCP – sono positivi, con la Pro loco c’è forte sinergia e gli abbiamo chiesto la disponibilità durante le gare per gestire la parte promozionale e le tipicità gastronomiche. Se tutto rientrerà a regime, lo sviluppo del territorio potrà essere garantito». Infine Paparelli si esprime sulla nuova società Ternana Canottaggio: «Non abbiamo nessun problema. Nel campo di gara c’è posto per tutti, il lago è demaniale e siamo pronti a collaborare. Con il Clt stiamo già attivando collaborazioni nel segno della cultura e dell’etica sportiva secondo le regole federali».