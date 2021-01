Circolo Scherma Terni inagibile: la riapertura slitta per maltempo

Il maltempo sta creando più di qualche grattacapo nel territorio ternano. Pioggia e neve anche a quote inferiori ai 500 metri nella giornata di martedì: guai anche per il Circolo Scherma Terni che, come reso noto dalla società del presidente Alberto Tiberi, è attualmente inagibile «a causa delle problematiche relative alla copertura del palazzetto e viste le insistenti precipitazioni piovose. Il perdurare delle precipitazioni previste, anche per i prossimi giorni, ci costringe a ritardare la riapertura». Risultato: giovedì e venerdì ancora chiusura.

