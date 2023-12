Cisterna si ribalta sul Rato all’altezza dello svincolo di Amelia

LE FOTO

Incidente stradale autonomo nella mattinata di martedì, intorno alle ore 10, lungo la ss 675 (raccordo Terni-Orte) nei pressi dello svincolo di Amelia in direzione Orte (km 20+900). Il conducente di un’autocisterna che trasportava ossigeno, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sul fianco destro, a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni per ripristinare le condizioni di sicurezza, gestire la viabilità e coordinare le operazioni di recupero del veicolo. Con loro personale Anas e i vigili del fuoco di Terni per il travaso del liquido infiammabile e la successiva rimozione del mezzo pesante. L’uomo al volante della cisterna è rimasto contuso in maniera lieve e non ha avuto necessità del trasporto in ospedale.