Incidente nella mattinata di sabato nella zona di Citerna, in località Pistrino. Per cause da accertare un veicolo ha terminato la propria corsa contro un muretto a lato della strada: le persone rimaste ferite – trasportate in ospedale – sono due, con rilevanti danni per la parte anteriore dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

