Città della Pieve: muore schiacciato dall’albero che sta tagliando

Tragedia domenica mattina, intorno alle ore 9, a Città della Pieve (Perugia), in località San Litardo, dove un 63enne ha perso la vita dopo essere stato colpito dal tronco di un albero. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo fosse impegnato nel taglio della pianta, che cadendo lo ha schiacciato senza lasciargli scampo. Sul posto, oltre a personale del 115 pievese e del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma del 63enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia per gli approfondimenti medico legali.

