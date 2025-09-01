Un 33enne di origini albanesi, residente a Città della Pieve, è stato arrestato dai carabinieri del posto per violenza sessuale, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti – riporta una nota della procura di Perugia che indaga sulla vicenda – sono collocati fra la fine dello scorso luglio e il mese di agosto. I carabinieri, appresi diversi espisodi di violenza sessuale accaduti a Città della Pieve, hanno avviato le indagini per accertare i fatti. Vittime, due donne di 16 e 29 anni in circostanze e luoghi distinti.

«Le condotte – spiega la procura – sarebbero consistite, nel primo caso, nel toccare la minore nelle parti intime, bloccandola con forza e tentando di baciarla, desistendo solo per le grida emessa dalla stessa». La 29enne, invece, è stata «baciata contro la sua volontà, dopo averla afferrata con violenza al collo e poi immobilizzata. In una delle due occasioni – precisa l’autorità giudiziaria – l’interessato aveva anche ceduto alla vittima sostanza stupefacente del tipo cocaina».

Prima, quindi, per il 33enne è scattata la denuncia. Non l’unica visto che in passato aveva minacciato i carabinieri nel tentativo di opporsi all’identificazione durante un controllo. Elementi che, vagliati dal gip di Perugia, hanno portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere, anche in ragione del pericolo di reiterazione dei reati.