Città di Castello, droga sul treno: arrestato 43enne per spaccio

Erano su un treno fermo alla stazione di Città di Castello (Perugia) quando, alla vista dei carabinieri, hanno cercato di nascondersi nel bagno. I militari hanno però fermato e controllato la coppia, trovando l’uomo in possesso di diverse dosi di droga.

L’arresto

Si tratta di un 43enne nativo dell’Alto Tevere e già noto ai carabinieri, trovato con 6 dosi di eroina e 2 di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, 1 bustina di marijuana, 2 grammi di hashish. Aveva con sé anche 8 flaconi di metadone, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed un coltello a serramanico. La donna, 21enne del posto e incensurata, è stata trovata in possesso di vari strumenti per il consumo di sostanze stupefacenti e di un piccolo coltello. I due sono stati quindi portati in caserma: l’uomo è stato arrestato e la 21enne denunciata a piede libero per il porto ingiustificato del coltello. Il tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto del 43enne che ha poi patteggiato una pena di 2 anni di reclusione.