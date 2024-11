Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì in via Aretina, nel territorio comunale di Città di Castello all’altezza della fontana del boschetto. L’impatto ha coinvolto due autovetture: i feriti, due uomini, sono stati soccorsi e poi affidati agli operatori sanitari del 118 per le cure del caso. A gestire la viabilità e ad eseguire i rilievi ci hanno pensato gli agenti della polizia Locale.

