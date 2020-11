Nonna Luisa compie 109 anni: la rinuncia e il messaggio

Schietta e lucida, come sempre. Anche nel giorno che segna il suo 109° compleanno: a compierli è Luisa Zappitelli – per tutti nonna Lisa -, una delle donne più longeve d’Italia. Niente festa in famiglia per lei, ma un invito per tutti ad indossare la mascherina e rispettare le regole.

La rinuncia ed il messaggio

«Mettete la mascherina mi raccomando, questo virus è un brutto diavolo. Quando sarà possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti degli auguri. A malincuore, ma con grande senso di responsabilità, in accordo e sintonia con i figli Anna e Dario Ercolani, ha deciso di rinunciare a pranzi, torte, candeline da spengere e festa in famiglia con parenti, nipoti e tanti vicini ed amici che gli vogliono bene: «Questo virus è come un diavoletto, è pericoloso: mettete sempre la mascherina, io lo faccio sempre». Per lei – nata l’8 novembre 1911 a Villa Seminario di Città di Castello – in regalo c’è il tricolore in lino, realizzato su telai dell’800 dalle sei socie lavoratrici di Tela Umbra attraverso una secolare ed unica tradizione della lavorazione di tessuti.

Saggezza e valori

Nella lettera di auguri per il regalo anche il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta e il presidente della Cooperativa Tela Umbra, Pasquale La Gala, evidenziano come «nonna Lisa per un lungo arco di tempo è stata attiva, protagonista e partecipe ai tanti avvenimenti che hanno segnato la storia del paese ed ancora oggi ne è il simbolo ed esempio da seguire anche in questo particolare e difficile momento caratterizzato dalla pandemia. Lei è il simbolo vivente della saggezza e dei valori che contano, testimonianza unica che dobbiamo preservare e difendere come tutti i nostri anziani. Grazie e buon compleanno». Nonna Lisa può vantare anche un particolare record: è l’allevatrice di canarini più longeva d’Italia. Da quasi 50 anni infatti gestisce un ‘allevamento casalingo’ di canarini gialli e bianchi, presso la sua abitazione nel rione di San Pio X assieme ai nipoti Gualtiero e Natascia Ercolani ed ai figli Dario ed Anna.