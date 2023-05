Città di Castello, rissa fuori dalla discoteca: denunciati in sei

Gli agenti di polizia di Città di Castello sono intervenuti nei pressi di una discoteca a seguito di una segnalazione di una rissa tra alcuni ragazzi. Giunti sul posto, insieme ai sanitari del 118, i poliziotti hanno appreso da testimoni che alcuni ragazzi – 5 cittadini di origini straniere, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, e un cittadino italiano di 22 anni -, a seguito di un diverbio per futili motivi, si erano resi protagonisti di una violenta rissa al termine della quale, uno dei giovani, a causa dei violenti colpi ricevuti, aveva perso i sensi cadendo a terra.

Le denunce

A quel punto, senza prestare soccorso alla vittima, tre di questi erano saliti a bordo di un’auto e, dopo aver urtato contro un veicolo parcheggiato, si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Due dei ragazzi – il giovane che aveva perso i sensi e il fratello – sono stati accompagnati al pronto soccorso dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate lesioni guaribili in 15 e 30 giorni. Gli agenti, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi acquisiti dai testimoni, sono riusciti a risalire all’identità degli altri tre dei partecipanti alla rissa, due dei quali gravati da precedenti di polizia. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, le sei persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di rissa.