Un 26enne di origini romene è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, vittima di ripetute violenze domestiche da parte del giovane.

Il 26enne, disoccupato e già noto alle forze di polizia, si era visto applicare il divieto di avvicinamento – con braccialetto elettronico – a seguito delle denunce sporte dalla donna. Che la notte scorsa ha dovuto chiedere l’intervento del 112 proprio perché il figlio aveva nuovamente raggiunto la sua abitazione. Da qui l’intervento dei carabinieri e l’arresto in flagranza.